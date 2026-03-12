Buy für Zalando-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Bruttowarenvolumen und operatives Ergebnis seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem den Aktienrückkauf und die bestätigten Ziele für 2028 hervor.

Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:48 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,7 Prozent auf 21,85 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 101,37 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 093 276 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 13,8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Zalando am 12.03.2026 präsentieren.

