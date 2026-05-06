Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Investment-Tipp 06.05.2026 14:58:47

Buy für Zalando-Aktie nach UBS AG-Analyse

Buy für Zalando-Aktie nach UBS AG-Analyse

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Zalando-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und vor allem die Bruttomarge hätten positiv überrascht, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte am Markt zunächst auf ein positives Echo stoßen - ebenso wie der Ebit-Beitrag von About You.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Zalando-Aktie musste um 14:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 20,27 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 80,07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 3 159 365 Stück. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 20,0 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Zalando am 06.05.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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