Buy-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen nach den Zahlen des Sportartikelkonzerns.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 147,55 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 48,42 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 576 629 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 12,7 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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