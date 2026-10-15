Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktienanalyse 15.10.2026 13:34:47

Buy-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Buy-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Airbus SE-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus nach den letzten Aussagen vor der wegen anstehender Quartalszahlen üblichen Schweigeperiode auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Indikationen des Flugzeugbauers am Vortag habe er nun seine Margenschätzungen für die Sparten Helicopter für das abgelaufene Quartal nach unten korrigiert, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien diese Anpassungen aber für das operative Ergebnis des Gesamtkonzerns nahezu neutral.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Airbus SE legte um 13:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 192,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24,55 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 88 434 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 0,9 Prozent zurück. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 28.10.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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