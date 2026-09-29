Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Analyse im Blick 29.09.2026 11:22:47

Buy-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Buy-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Die detaillierte Analyse des Bayer-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 3. November schrieb. Das operative Ergebnis dürfte allerdings um 10 Prozent zurückgegangen sein, aufgrund günstiger Sondereinflüsse im Agrargeschäft im Vorjahr.

Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Bayer befand sich um 11:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 49,94 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 486 067 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 35,3 Prozent zu Buche. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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