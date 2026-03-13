Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal enttäuscht, und auch das Abwärtspotenzial für die diesjährigen Konsensschätzungen zum Kerngeschäft dürften auf wenig Begeisterung gestoßen sein, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Allerdings dürften die Erwartungen schon vorab gesunken sein, und die Gewinnmargen seien im Branchenvergleich beeindruckend. Margen und Kosten dürften sich mit der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" weiter verbessern.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr um 1,3 Prozent auf 80,64 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 24,01 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 219 050 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 13,4 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird BMW voraussichtlich am 06.05.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.