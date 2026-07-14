Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des BMW-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich das geringe Absatzvolumen sowie ein schwächeres Preisniveau erheblich negativ auf die Ergebnisse des zweiten Quartals ausgewirkt haben dürften.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie musste um 12:32 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 57,64 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 56,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 415 698 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 34,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.