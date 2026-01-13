Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktuelle Analyse im Blick
|
13.01.2026 12:07:48
Buy-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 11:49 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 67,12 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 19,19 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 83 691 Continental-Aktien umgesetzt.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10:37
|Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Continental auf 'Hold' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
07.01.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|11:17
|Continental Buy
|UBS AG
|09:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:17
|Continental Buy
|UBS AG
|09:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:17
|Continental Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.