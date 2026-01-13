Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Aktuelle Analyse im Blick 13.01.2026 12:07:48

Buy-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:49 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 67,12 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 19,19 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 83 691 Continental-Aktien umgesetzt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11:17 Continental Buy UBS AG
09:46 Continental Market-Perform Bernstein Research
07:56 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
