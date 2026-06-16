Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Aktuelle Analyse im Blick
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16.06.2026 10:04:47
Buy-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Bedenken im Deutschen Bundesrat bezüglich staatlicher Kürzungen bei Krankenhäusern könnten diesen zugutekommen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz sei in der Länderkammer auf breiten Widerstand gestoßen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 09:48 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 38,78 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 41,83 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 57 764 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 18,6 Prozent nach unten.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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