Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Analyse im Blick
|
18.05.2026 12:34:47
Buy-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Im Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns werde bereits ein Gewinnrückgang eingepreist, der aber unwahrscheinlich sei, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die steigenden Ölpreise könnten bei Klebstoffen zu einer vorgezogenen Nachfrage führen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:17 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 64,58 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 35 315 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 4,1 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Henkel vz am 06.08.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
15.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.05.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
13.05.26