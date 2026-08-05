Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Aktienempfehlung 05.08.2026 09:24:09

Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc. hat die Infineon-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität liege etwas unter dem Konsens, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Umsatzprognose des Chip-Herstellers für das laufende vierte Geschäftsquartal liege um zwei Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 3,6 Prozent auf 61,42 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 56,30 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 403 466 Infineon-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Infineon-Papier um 64,0 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Infineon am 05.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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