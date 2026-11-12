Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie unter die Lupe
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12.11.2026 12:43:47
Buy-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin attestierte den Münchnern am Donnerstag starke Ergebnisse und einen entsprechenden Ausblick. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen angesichts höherer Wachstumsambitionen auf mittlere Sicht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:27 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 283,45 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16,42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 842 671 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 21,0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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