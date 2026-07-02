Buy-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise vor Zahlen zum zweiten Quartal von 83 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte 3,2 Prozent betragen und wäre eine klare Verbesserung zu den plus 0,4 Prozent aus dem ersten Jahresviertel, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit liegt die Expertin nach eigener Aussage über der Konsensschätzung von 2,8 Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 10:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 91,00 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 9,89 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 23 609 Symrise-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 34,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.07.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET



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