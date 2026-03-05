Symrise Aktie

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

Aktienbewertung 05.03.2026 13:37:47

Buy-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Symrise-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 99 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts schwacher Signale für das erste Quartal müsste der Aromenhersteller im zweiten dann einen steilen Berg erklimmen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend. Fraglich sei, ob dies bloß übermäßig zurückhaltend oder realistisch sei.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Symrise konnte um 13:21 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 72,58 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 35,02 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162 637 Symrise-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 30.07.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Symrise

05.03.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy UBS AG
04.03.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Symrise Buy UBS AG
