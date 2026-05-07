Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Analyse im Fokus 07.05.2026 13:22:51

Buy-Note für Zalando-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Buy-Note für Zalando-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Das Zalando-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler sei im ersten Quartal dank der Auflösung von Rückstellungen ein wenig stärker gewachsen als erwartet, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Zalando-Aktie wies um 13:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 20,13 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 73,87 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 1 587 075 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 20,6 Prozent nach. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Zalando wird am 04.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,gopixa / Shutterstock.com

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