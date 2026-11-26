Affirm Holdings Aktie
WKN DE: A2QL1G / ISIN: US00827B1061
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26.11.2026 19:30:05
Buy Now, Pay Later Is Becoming a Holiday Shopping Lifeline. Should Affirm Investors Be Excited?
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Nachrichten zu Affirm Holdings Inc
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04.11.26
|Ausblick: Affirm gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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12.08.26
|Erste Schätzungen: Affirm gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Affirm Holdings Inc
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