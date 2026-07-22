NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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22.07.2026 13:15:00

Buy the Dip? Why China's Kimi Model Is Actually Great News for Nvidia.

Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) and most of the AI-related semiconductor sector sold off last week after Moonshot, a China-based AI start-up, released its Kimi 3 model.Kimi made waves across the industry, as the open-weights model displayed impressive performance against even the latest frontier models by Anthropic and OpenAI. But the knee-jerk reactions to Kimi 3 seem like an echo of the DeepSeek and TurboQuant sell-offs of early 2025 and 2026, respectively. In both cases, innovations that made AI much more efficient didn't derail the AI build-out; in fact, one could argue they accelerated it by lowering adoption costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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