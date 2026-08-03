Buy von Deutsche Bank AG für BMW-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung infolge des zweiten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zu den zentralen Diskussionsthemen habe China gehört - mit dem Schwerpunkt auf Markttrends, der Profitabilität und möglichen Wertminderungsrisiken, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Aspekte seien für Investoren im ganzen Autosektor weiterhin von großer Bedeutung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Um 15:03 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 60,78 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 48,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 354 626 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 31,0 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET



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