Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktie im Blick
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22.10.2026 11:22:47
Buy von Deutsche Bank AG für Deutsche Börse-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 313 auf 339 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:06 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 310,50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 61 641 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 41,2 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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