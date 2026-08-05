DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie auf dem Prüfstand 05.08.2026 13:04:47

Buy von Deutsche Bank AG für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Harishankar Ramamoorthy hat eine umfassende Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am Markt gesunkenen Ergebnisprognosen dürfte die Talsohle durchschritten sein, gestützt durch die Stärke der Express- und Frachtmärkte. Dieser Trend dürfte sich kurzfristig fortsetzen. Die leichte Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sei zu begrüßen, auch wenn es hier noch Spielraum nach oben geben dürfte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 12:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 56,24 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 6,69 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 667 102 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 25,5 Prozent nach oben. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com,Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
06.08.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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