Buy von Deutsche Bank AG für Heidelberg Materials-Aktie

Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. Die organischen Umsätze - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - dürften denen des Vorjahreszeitraums weitgehend entsprechen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 14:21 Uhr im XETRA-Handel bei 230,90 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 65 740 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 3,5 Prozent aufwärts.

