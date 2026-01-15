Heidelberg Materials Aktie

Aktie unter der Lupe 15.01.2026 14:37:47

Buy von Deutsche Bank AG für Heidelberg Materials-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Heidelberg Materials-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. Die organischen Umsätze - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - dürften denen des Vorjahreszeitraums weitgehend entsprechen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 14:21 Uhr im XETRA-Handel bei 230,90 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 65 740 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 3,5 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15:41 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:22 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 232,80 -0,56% Heidelberg Materials

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

