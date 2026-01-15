Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktie unter der Lupe
|
15.01.2026 14:37:47
Buy von Deutsche Bank AG für Heidelberg Materials-Aktie
Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. Die organischen Umsätze - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - dürften denen des Vorjahreszeitraums weitgehend entsprechen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.
Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 14:21 Uhr im XETRA-Handel bei 230,90 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 65 740 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 3,5 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|15:41
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:41
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:41
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|232,80
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.