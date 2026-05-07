Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Experten-Analyse 07.05.2026 13:13:51

Buy von Deutsche Bank AG für Infineon-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für Infineon-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Infineon-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Aktien nach den jüngsten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal ihrem davor guten Lauf Tribut gezollt hätten, gebe es immer noch viel Grund zur Freude, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Der angehobene Jahresausblick lasse ein Schlussquartal deutlich über den üblichen saisonalen Trends erwarten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie konnte um 12:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 61,21 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 14,36 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 544 689 Infineon-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Infineon-Aktie um 63,5 Prozent zu. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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