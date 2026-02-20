Buy von Deutsche Bank AG für Porsche Automobil-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa hat sich intensiv mit dem Porsche Automobil-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa nahm vor dem Geschäftsbericht der Auto-Holding am 26.März ein Finetuning an seinen Schätzungen vor, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Er arbeitete damit die Veränderungen an den Bewertungsmodellen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG ein.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Porsche Automobil-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:06 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 36,87 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 22,05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 236 570 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 7,6 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 26.03.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET





