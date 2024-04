Buy von Deutsche Bank AG für SAP SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Analyst Johannes Schaller sieht den Softwarehersteller auf einem guten Weg zu den Zielen für 2025 und an der Front der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) im Geschäftsumfeld. SAP bleibe ein "Top Pick" unter den von ihm beobachteten europäischen Technologiewerten, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die SAP SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 15:12 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 173,64 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 19,79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 599 773 Stück. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte die SAP SE-Aktie um 24,5 Prozent. Am 22.07.2024 dürfte SAP SE die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 08:15 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.