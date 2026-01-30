SAP Aktie

Aktienempfehlung 30.01.2026 10:13:47

Buy von Deutsche Bank AG für SAP SE-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Johannes Schaller hat eine gründliche Analyse des SAP SE-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 270 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahresende 2025 sei solide gewesen, allerdings schwieriger als gedacht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Der Markt habe sich wieder einmal auf den Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) konzentriert, wo die Walldorfer das eigene Wachstumsziel knapp verfehlt hätten. Es überrasche nicht, dass sich gerade größere Deals etwas verzögert hätten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der SAP SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 09:57 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 170,26 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 29,21 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 935 088 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 18,3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte SAP SE am 23.04.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

