Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Bewertung im Blick 14.05.2026 17:58:47

Buy von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer hat eine gründliche Analyse des Scout24-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe sich auf seiner Kapitalmarktveranstaltung in Berlin umfassend dazu geäußert, wie er seine Wettbewerbsvorteile, die unter anderem auf seiner 30-jährigen Geschichte in Deutschland und seinen proprietären Daten beruhten, durch eine KI-gestützte Analyseebene weiter nutzen wolle, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien die Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes und die mittelfristig besseren Finanzaussichten gewesen.

Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 17:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 75,00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 68,00 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 592 486 Scout24-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 12,6 Prozent. Am 06.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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