Buy von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Scout24-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe die Erwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis solide übertroffen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:06 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 92,45 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 36,29 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 90 428 Scout24-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 9,9 Prozent. Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.