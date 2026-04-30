Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Analyse im Fokus
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30.04.2026 13:34:50
Buy von Deutsche Bank AG für Symrise-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:17 Uhr 1,6 Prozent auf 74,46 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 11,47 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98 914 Symrise-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 8,1 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Symrise voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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