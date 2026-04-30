Buy von Deutsche Bank AG für Symrise-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Symrise-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:17 Uhr 1,6 Prozent auf 74,46 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 11,47 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98 914 Symrise-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 8,1 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Symrise voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



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