Buy von Deutsche Bank AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Positiv wertete Analyst Tim Rokossa vor allem den überraschend hohen Free Cashflow des Autobauers. Wegen eines niedrigeren Betriebskapitals und geringerer Investitionen habe dieser die Konsensschätzung deutlich übertroffen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 09:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,6 Prozent auf 104,40 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 14,94 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 578 783 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 0,8 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 10.03.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.