BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Buy-Einstufung
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30.04.2026 10:07:47
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für BASF-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Dies dürfte aber von Kommentaren zu den Belastungen durch den Nahost-Krieg überschattet werden.
Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:51 Uhr um 0,5 Prozent auf 53,78 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 17,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 465 206 Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 21,0 Prozent aufwärts. Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:57 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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