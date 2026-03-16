Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Bayer-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach positiven Kerendia-Studiendaten mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das Mittel habe sich bei Patienten mit nicht-diabetesbedingten chronischen Nierenerkrankungen (CKD) als Ergänzung zur Erstlinientherapie im Vergleich zum Placebo als wirksam erwiesen und zudem das vorherige Verträglichkeitsprofil bestätigt, schrieb James Quigley am Montag. Für den Experten ist dies eine positive Überraschung, nachdem in einer vorherigen Studie unter ähnlichen Voraussetzungen keine merkliche Verbesserung erzielt worden sei. Der aktuelle Studienerfolg untermauere die Erwartung an den Spitzenumsatz des Mittels, auch wenn die Indikation von untergeordneter Bedeutung sei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Bayer-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:06 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 39,76 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 35,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 719 491 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 7,4 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Bayer am 12.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:24 / GMT

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