E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analyse im Blick 13.11.2025 14:19:47

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des EON SE-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alberto Gandolfi.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren. Allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:03 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 15,16 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 22,03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 2 536 946 EON SE-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 39,9 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 18.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: E.ON,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten