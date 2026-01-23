Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Heidelberg Materials-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 250 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin sieht den Baustoffkonzern vor einer mehrjährigen Wachstumsstory. Das operative Ergebnis dürfte zwischen 2024 und 2030 im Schnitt um 6 Prozent per annum steigen, schrieb er am Donnerstagabend.

Die Aktie verlor um 13:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 236,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61 284 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Heidelberg Materials-Papier um 6,1 Prozent aufwärts.

