Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Rheinmetall-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Sam Burgess am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Auch das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwas unter dem Konsens.

Um 11:33 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 1 576,00 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 45,94 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 248 828 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 1,0 Prozent aufwärts. Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:43 / GMT

