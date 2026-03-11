Rheinmetall Aktie

Aktie unter die Lupe 11.03.2026 11:49:47

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Rheinmetall-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Rheinmetall-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Sam Burgess am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Auch das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwas unter dem Konsens.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:33 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 1 576,00 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 45,94 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 248 828 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 1,0 Prozent aufwärts. Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

