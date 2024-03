Buy von Goldman Sachs Group Inc. für RWE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Energieversorgers auf 2025 sei schwach und bedeute Korrekturbedarf für den Konsens, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Donnerstag nach Zahlen. Er erinnerte aber daran, dass die RWE-Aktien im laufenden Jahr bereits deutlich gefallen sind. Zudem sei der Ausblick für 2027 bestätigt worden, und der Tenor hinsichtlich der Mittelverwendung habe sich leicht verbessert, so Gandolfi.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von RWE konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,1 Prozent auf 32,37 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 43,65 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via Frankfurt 12 505 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 21,2 Prozent. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:50 / CET

