Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Siemens Energy-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 32,70 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Ajay Patel am Montag anlässlich der Presseberichte, wonach das indische Windturbinengeschäft von Siemens Gamesa zur Disposition stehe. Ein Verkaufserlös von einer Milliarde US-Dollar entspräche 1,07 Euro je Siemens-Energy-Aktie, rechnete Patel vor.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:16 Uhr 0,8 Prozent auf 24,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 31,85 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 638 487 Siemens Energy-Aktien. Das Papier stieg auf Jahressicht 2024 um 106,7 Prozent. Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.08.2024 erwartet.

