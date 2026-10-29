Buy von Jefferies & Company Inc. für adidas-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die zusätzlichen Details zu den schon veröffentlichten Eckdaten bestätigten ein vom Direktkundengeschäft getragenes Wachstum, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Aktionäre dürften es begrüßen, dass das Wachstum der Lagerbestände hinter dem Umsatzanstieg zurückbleibe, und bei der anstehenden Analystenkonferenz besonders auf Aussagen zu den Margenfortschritten achten.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 162,90 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 14,79 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 172 565 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 1,8 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.