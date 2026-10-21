Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

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Bewertung im Blick 21.10.2026 14:07:47

Buy von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie

Buy von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Gewinndynamik des Medizinkonzerns sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in seinem Ausblick. Bei der Medikamentensparte Kabi erwartet er ein breit angelegtes Wachstum, während die Entwicklung des Krankenhausbetreibers Helios die übliche Saisonalität in Spanien widerspiegeln sollte. Bei der Dialyse-Beteiligung Fresenius Medical Care erwartet der Experte den stärksten Rückgang der Behandlungstage im laufenden Jahr.

Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:51 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 45,38 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,21 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162 595 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 7,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,Fresenius

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