Buy von Jefferies & Company Inc. für Heidelberg Materials-Aktie

Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson hat eine umfassende Analyse des Heidelberg Materials-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Glynis Johnson wertete am Montag die Konsens-Veränderungen von fast 70 Unternehmen aus der europäischen Baubranche aus. Bei dem deutschen Zementhersteller habe der Analystenkonsens (Ebitda) für die Jahre 2026 und 2027 im vergangenen Monat stagniert.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 10:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 143,65 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 99,10 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34 654 Heidelberg Materials-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 34,3 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.