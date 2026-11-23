Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Aktie auf dem Prüfstand
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23.11.2026 11:43:47
Buy von UBS AG für Fresenius SE-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die ersten Versuche des Medizinkonzerns im Bereich Biosimilare teuer gewesen seien und wenig Ergebnisse gebracht hätten, habe sich dieser Bereich unter dem neuen Chef Michael Sen deutlich gewandelt, schrieb Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Daher sei er nun kurz- wie längerfristig optimistischer als bisher.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 51,89 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 25,26 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80 820 Fresenius SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 5,9 Prozent nach oben.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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