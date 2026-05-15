Buy von UBS AG für RWE-Aktie

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der RWE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Bundeskabinett nun den Weg für den Bau neuer Gaskraftwerke frei gemacht habe, sei wichtig für den Energiekonzern, schrieb Wanda Serwinowska am Donnerstag.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die RWE-Aktie wies um 11:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 55,98 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 16,11 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 254 099 RWE-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 26,1 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT



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