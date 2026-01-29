Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktuelle Analyse im Blick
|
29.01.2026 12:49:47
Buy von UBS AG für Siemens Energy-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die vom US-Konkurrenten GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:33 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 148,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 702 509 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 23,3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.at)