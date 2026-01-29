Siemens Energy Aktie

Aktuelle Analyse im Blick 29.01.2026 12:49:47

Buy von UBS AG für Siemens Energy-Aktie

Das Siemens Energy-Papier wurde von UBS AG-Analyst Christopher Leonard genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die vom US-Konkurrenten GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:33 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 148,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 702 509 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 23,3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

