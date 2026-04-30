Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Symrise-Analyse im Fokus 30.04.2026 12:28:47

Buy von UBS AG für Symrise-Aktie

Buy von UBS AG für Symrise-Aktie

UBS AG-Analyst Charles Eden hat eine gründliche Analyse des Symrise-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken ersten Quartal sei sein Vertrauen in die Jahresziele des Aromen- und Duftstoffherstellers gestiegen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:12 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 74,48 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 26,21 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67 815 Symrise-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 8,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Symrise

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