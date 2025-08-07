Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Papier unter der Lupe
|
07.08.2025 12:04:50
Buy von UBS AG für Zalando-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr sowie die höher gesteckten Mittelfristziele stimmten ihn optimistisch für die Aktie des Online-Modehändlers, schrieb Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 11:48 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 23,18 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 85,50 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 728 395 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2025 büßte die Aktie um 28,4 Prozent ein. Am 06.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
06.08.25
|XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich - Beiersdorf, Bayer und Zalando knicken ein (Dow Jones)
|
06.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zalando-Aktie gibt kräftig nach: Zalando meldet moderates Wachstum - ABOUT YOU-Integration erst ab Q3 (finanzen.at)
|
06.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittwochnachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
06.08.25
|UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Zalando-Aktie mit Buy (finanzen.at)
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Zalando Add
|Baader Bank
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Zalando Add
|Baader Bank
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Zalando Add
|Baader Bank
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|23,36
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX legt deutlich zu -- DAX überspringt 24.000-Punkte erneut -- Erneut Gewinne an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legt ebenfalls deutlicher zu. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag freundlich zu.