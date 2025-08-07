Buy von UBS AG für Zalando-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Yashraj Rajani das Zalando-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr sowie die höher gesteckten Mittelfristziele stimmten ihn optimistisch für die Aktie des Online-Modehändlers, schrieb Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Um 11:48 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 23,18 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 85,50 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 728 395 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2025 büßte die Aktie um 28,4 Prozent ein. Am 06.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.

