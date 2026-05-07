Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Papier unter der Lupe 07.05.2026 13:19:49

Buy von UBS AG für Zalando-Aktie

Buy von UBS AG für Zalando-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Zalando-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Das stete Wachstum des Bruttowarenvolumens sorge für Zuversicht hinsichtlich seiner Kaufempfehlung, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Mit Blick auf das avisierte Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses 2026 sei der Online-Modehändler auf Kurs.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 13:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 20,17 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 80,96 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1 578 048 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 20,4 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Zalando am 04.08.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,gopixa / Shutterstock.com

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