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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Zalando-Analyse im Blick 03.11.2026 13:04:51

Buy von UBS AG für Zalando-Aktie

Buy von UBS AG für Zalando-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Zalando-Papiers durch UBS AG-Analyst Yashraj Rajani.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe im Großen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Umsatzwachstum im Geschäft mit dem direkten Verkauf von Mode, Schuhen und Lifestyle-Produkten an Endverbraucher verhalten ausgefallen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:48 Uhr 4,6 Prozent auf 25,75 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 30,10 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 277 027 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 1,6 Prozent nach oben. Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verl

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images

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