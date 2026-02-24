BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
24.02.2026 11:04:00
Buyer snaps up a $4.8 million home next to Bill Gates’ Xanadu 2.0 estate
Microsoft billionaire Bill Gates has found a buyer for the charming home next to his sprawling Xanadu 2.0 dwelling—just six days after listing the property for $4.8 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!