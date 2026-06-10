GEM Aktie

GEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045

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10.06.2026 11:03:00

Buyer swoops in for actress Dakota Johnson’s $6 million midcentury modern gem in L.A.

“Fifty Shades of Grey” actress Dakota Johnson’s “extraordinary” midcentury modern Los Angeles retreat is already under offer—mere days after the on-screen star put the property on the market for $6 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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