GEM Aktie
WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045
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10.06.2026 11:03:00
Buyer swoops in for actress Dakota Johnson’s $6 million midcentury modern gem in L.A.
“Fifty Shades of Grey” actress Dakota Johnson’s “extraordinary” midcentury modern Los Angeles retreat is already under offer—mere days after the on-screen star put the property on the market for $6 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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