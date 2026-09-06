Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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06.09.2026 16:21:00
Buying Archer Aviation Today Could Set You Up for Life
Imagine a city free from rush-hour traffic -- not a city that literally doesn't have cars (like, say, Venice), but one that has aerial forms of transportation, like flying cars. That picture in your head is something that could become real in the next decade. The term for it is "urban air mobility." It won't look like The Jetsons or Back to the Future II -- that is, present-day cars that can hover and propel. Rather, urban air mobility will give us electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, basically a combo of drone and helicopter. They will be quieter than helicopters, with a quick velocity that can reduce an hour of traffic to a 10-minute aerial hop.The total addressable market of urban air mobility could become a trillion-dollar market, which opens an opportunity to invest in its start-ups. One of those start-ups is Archer Aviation (NYSE: ACHR) -- and it very much has the potential to set investors up for life.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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