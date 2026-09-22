SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
22.09.2026 14:45:08
Buying SOFI Is Like Buying 'AMD or Nvidia' at the Bottom: Strategists Highlight Bold Bull Case for SoFi Technologies
This article Buying SOFI Is Like Buying 'AMD or Nvidia' at the Bottom: Strategists Highlight Bold Bull Case for SoFi Technologies originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoFi Technologies
|
28.07.26
|Ausblick: SoFi Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: SoFi Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SoFi Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SoFi Technologies
|14,96
|1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.